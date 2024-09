Plus Koblenz

Konstituierende Sitzung in Güls: CDU stellt nun beide Vertreter des Ortsvorstehers

Von Peter Karges

i Gemeinsames Foto nach der konstituierenden Sitzung des neuen Gülser Ortsbeirats mit Oberbürgermeister David Langner (von links) und dem Vorstand: Zweiter Beisitzer August Hollmann, Ortsvorsteher Hans-Peter Ackermann und Erster Beisitzer Andreas Kerner. Foto: Peter Karges

Mit der Kommunalwahl am 9. Juni ist in Koblenz nicht nur ein neuer Stadtrat gewählt worden, sondern zugleich auch die neuen Ortsbeiräte. In diesen Wochen nun finden die konstituierenden Sitzungen, wie die erste Sitzung eines neu gewählten Rats bezeichnet wird, statt.