Plus Mülheim-Kärlich Konstituierende Sitzung des Stadtrats Mülheim-Kärlich: Emotionen, Lob und Geschenke Von Eva Hornauer i Von links nach rechts: Albert Weiler (SPD, Dritter Beigeordneter), Gerd Harner (FWG Stadtbürgermeister), Martina Böth-Baulig (FWG, Erste Beigeordnete) und Bernd Bruckner (CDU, Zweiter Beigeordneter). Foto: Eva Hornauer Auch in der Stadt Mülheim-Kärlich stand nun die konstituierende Sitzung des neuen Rates an. Neben den für eine solche Sitzung üblichen Programmpunkten – Verpflichtung der Ratsmitglieder, Ernennung des Bürgermeisters, Wahl der Beigeordneten, Verabschiedung der Geschäftsordnung sowie Bildung und Wahl der Ausschüsse – gab es auch Lob, Emotionen und Geschenke. Lesezeit: 2 Minuten

Stadtbürgermeister Gerd Harner (FWG) begrüßte den neuen Rat. „Wir haben, glaube ich, sieben oder acht neue Mitglieder im Rat. Das sind fast 30 Prozent. Und wenn man so in die Reihen blickt, kann man fast von einem Generationenwechsel sprechen“, so Harner. Bevor es dann mit Verpflichtungen und Wahlen los ging, ...