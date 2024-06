Plus VG Rhein-Mosel Kommunalwahlen in der VG Rhein-Mosel: Mehrere klare Siege bei wenigen Kandidaten Von Stefanie Braun i Der Sitz der Verwaltung der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel in Kobern-Gondorf. Hier tagt auch der VG-Rat mehrmals im Jahr. Foto: Stefanie Braun In der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel wurden neue Bürgermeister gewählt – Überraschungen gab es kaum. Viele Amtierende wurden mit hohen Prozentzahlen im Amt bestätigt. Lesezeit: 4 Minuten

Die Wahl ist beendet und in der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel bleibt es bei vielen bekannten Gesichtern. Nur wenige Orte konnten mehrere Kandidaten für die Kommunalwahl stellen, die meisten "Alten" siegten mit hohen Prozentzahlen. 18 Gemeinden gibt es in der VG Rhein-Mosel, inklusive der Stadt Rhens. Es braucht es also 18 Ortschefs um ...