Kommunalwahl in Koblenz: Was wollen die Kandidaten bei Schulen, Unis und Kultur verbessern?

Es gibt 25 Grundschulen in Koblenz, vier Realschulen plus und sechs Gymnasien in städtischer Trägerschaft, außerdem die IGS, die Berufsbildenden Schulen – viel zu tun, wenn man auch nur die Gebäude in Schuss halten will. Das Eichendorff-Gymnasium (Foto) wurde jüngst saniert. Foto: Sascha Ditscher