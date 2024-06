Plus VG Weißenthurm

Kommunalwahl in der VG Weißenthurm: Was sind die Wünsche und Ziele der Fraktionen?

Von Johannes Kirsch

i Auch in der Stadt Weißenthurm wird am Sonntag gewählt. Foto: Rico Rossival

Bei den Kommunalwahlen am kommenden Sonntag, 9. Juni, geht es auch um die künftige Zusammensetzung des Rates der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm. Die RZ hat die derzeit vertretenen Fraktionen gefragt, was sich in der jeweiligen Partei in der vergangenen Legislaturperiode geändert hat, welches Ergebnis sie sich für die Wahl erhoffen und was sich in den kommenden fünf Jahren in der VG verändern soll.