Plus VG Rhein-Mosel

Kommunalwahl in der VG Rhein-Mosel: Was sind die Wünsche und Ziele der Fraktionen?

i Die steilen Hänge des Uhlens und die von Menschenhand angelegten Terrassen prägen des Bild des Moseltals zwischen Winningen und Kobern-Gondorf. Eine Landschaft, die auch prägend ist für die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel. Foto: Jens Weber

Die fünf Fraktionen des Verbandsgemeinderates – CDU, SPD, FDP, Grüne und FWG – stellen sich zur Wahl und versuchen, mit ihren Programmen so viele Sitze wie möglich für sich zu gewinnen. Der RZ beantworten sie vorab ein paar Fragen: Welche Herausforderungen sehen sie in den kommenden fünf Jahren auf die Verbandsgemeinde zukommen? Was sind ihre wichtigstens Ziele, und was erwarten sie von der Arbeit im Rat?