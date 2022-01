Es war ein überaus beklemmendes Gefühl, am Samstagabend mitten in der Menge zu sein: Dicht an dicht gedrängt stehen die Leute an der Liebfrauenkirche, ohne Masken, ohne Abstand, bewacht von so vielen Polizisten, wie ich sie noch nie bei einer Veranstaltung gesehen habe. Und doch finde ich: Es ist richtig, dass die Polizei das Verbot der Versammlungen mit einem so massiven Einsatz durchsetzt.