Plus

Unter dem Strich steht eine Millioneninvestition in ein Freizeitbad. Das will gut überlegt sein – und die Argumentation der Mülheim-Kärlicher CDU ist mehr als nachvollziehbar. Es geht nicht darum, einmal Geld in die Hand zu nehmen, von dem ausreichend da wäre. Es geht darum, eine langfristige Investition zu tätigen, die den Mülheim-Kärlicher Haushalt auf Jahre belasten wird. Kann sich die Stadt das erlauben? Gerade so.