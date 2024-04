Plus Koblenz

Kommentar zum Umgang mit Schwäche: Offen zu Fehlern zu stehen, verdient Respekt!

i Kommentarbild Katrin Steinert Foto: Jens Weber/MRV

In Güls bewirbt sich ein SPD-Mann für das Amt des Ortsvorstehers – und tritt als parteiunabhängiger Kandidat an. Sein Verhalten war in den vergangenen Monaten nicht das beste – und er geht damit offen um. „Das verdient Respekt!“, kommentiert unsere Redakteurin Katrin Steinert.