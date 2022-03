Plus

Es ist der 22. März 1942, 338 Menschen aus Koblenz und der Region werden durch die Stadt getrieben, am Bahnhof in Lützel in Güterwaggons gepfercht. Vier Häkchen stehen hinter jedem Namen auf der Liste. Sorgfältig sind die Menschen vermutlich bei der Ankunft im Bahnhof einmal gezählt worden, beim Betreten des Gebäudes, beim Zugang aufs Gleis und dann noch einmal, wenn sie in den Waggon einstiegen. Abgehakt.