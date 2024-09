Plus Koblenz Kommentar zum Angriff auf Transfrau: Attacke ist bloß Spitze des heftigen Alltags Von Katrin Steinert i Kommentarbild Katrin Steinert Foto: Jens Weber/MRV Bei einer Feier des Christopher-Street-Days in Koblenz wir eine 25-jährige transidente Frau angegriffen. Ausgerechnet auf einem Fest, bei dem die Freiheit aller Liebenden und aller Geschlechteridentitäten im Fokus stehen. Dabei überblendet das Reden über den Fausstoß, was transgeschlechtliche Menschen täglich einstecken müssen, kommentiert unsere Redakteurin Katrin Steinert. Lesezeit: 2 Minuten

Das, was mir Kim über die Feier des Christopher-Street-Days in der bunten queeren Menge und den Faustschlag gegen sich schilderte, fand ich heftig. Denn gerade dort, wo Schwule und Lesben, wo Menschen unterschiedlichster Herkunft und Identitäten friedlich zusammen feiern, gab es offenbar Besucher, die all das nicht mögen. Und anstatt ...