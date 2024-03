Plus Koblenz

Kommentar zu den Baumaßnahmen an der Grundschule Asterstein: Je mehr Infos, desto größer wird Akzeptanz

i Doris Schneider Foto: Jens Weber/MRV

Lesezeit: 1 Minute

In die Freude über den lang geplanten Erweiterungsbau an der Grundschule mischt sich bei der Elternschaft auf dem Asterstein Kritik: Die Bäume hätten in ihren Augen nicht fallen müssen, zumindest nicht jetzt, und die Baustellenzufahrt über den Schulgarten halten sie aus mehreren Gründen für die falsche Wahl.