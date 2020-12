Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 16:54 Uhr

Koblenz

Kollision in der Pfuhlgasse: Linienbus fährt gegen Vordach

Ein Koveb-Linienbus ist am Donnerstag gegen 12.50 Uhr in der Pfuhlgasse in Höhe der Plan-Passage beim Ausparken gegen ein Vordach gestoßen.