Ein 30-Jähriger und ein 29-Jähriger aus Koblenz sind kürzlich am Koblenzer Landgericht wegen Kokain-Handel nach St. Moritz zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Sie haben mit Kokain in nicht geringen Mengen gewerbsmäßig gedealt. Zudem hat der 30-Jährige mit Waffen gehandelt. Dies hat die Sechste Strafkammer um den Vorsitzenden Richter Andreas Bendel am Landgericht Koblenz entschieden.