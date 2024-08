Körperverletzung in der Casinostraße Koblenz: Polizei sucht Geschädigten

Die Polizei Koblenz sucht nach einem jungen Mann, der in der Casinostraße, im Bereich zwischen Forum Mittelrhein und Hotel Sander, zum Opfer einer Körperverletzung geworden ist. Grundlage der Ermittlungen ist ein Video der Tat.

Anzeige

Ein etwa 18 Jahre alter Mann ist in der Casinostraße, im Bereich zwischen Forum Mittelrhein und Hotel Sander, Opfer einer Körperverletzung geworden. Das zeigen Videoaufnahmen, die der Polizei zugeschickt wurden. Diesem Geschädigten, der schwarze Haare hat und eine beige Hose, weiße Turnschuhe der Marke Nike sowie ein weißes T-Shirt mit schwarzem Schriftzug trug, sucht die Polizei.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie zwei junge Männer den Geschädigten zu Fuß verfolgen und ihm hinterherriefen. Er wurde zunächst gegen einen Baustellenzaun geschubst und dann von einem der Täter auf dem Boden liegend mehrfach in die Bauchgegend getreten. Er händigte den beiden im Anschluss seine Bauchtasche aus, sodass die beiden Männer von ihm abließen. Der Tatzeitpunkt ist nicht bekannt. Wegen des sommerlichen Wetters vermutet die Polizei allerdings, dass er in den vergangenen Wochen liegt. Die Tat fand am helllichten Tag statt, es sind mehrere Passanten auf dem Video zu sehen, sodass die Polizei davon ausgeht, dass der Vorfall öffentlichkeitswirksam war. Ein Täter konnte bislang identifiziert werden, der Geschädigte ist jedoch weiter unbekannt.