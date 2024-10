Einen Bewusstlosen am Münzplatz hatten Passanten der Polizei am Sonntag gegen 2.50 Uhr gemeldet.

Als die Beamten eintrafen, klagte der Mann über Schmerzen am Kopf. Er wurde laut Polizei mit einem Kieferbruch in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen zufolge soll der Mann zuvor mit einer Gruppe in Streit geraten sein. Ein Mann soll ihn ins Gesicht geschlagen haben. Die Gruppe entfernte sich dann in Richtung Weißer Höfe. Die Polizei bittet um weitere Hinweise: Tel. 0261/921 563 00, E-Mail pikoblenz1@polizei.rlp.de