Fürs Gespräch mit der RZ hat der Metternicher Stefan Rhein „mal was vorbereitet“. Wie in Kochsendungen im Fernsehen zieht er Schüsselchen mit vorgeschnittenem Salat aus dem Kühlschrank, reibt rasch Käse, breitet Wraps aus. Kochen, essen, aber vor allem helfen, das sind die Themen, über die wir in der gemütlichen Küche in der Raiffeisenstraße sprechen wollen.