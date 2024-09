Plus Kobern-Gondorf

Kochbus besucht Grundschule in Kobern-Gondorf: Kinder tauschen die Schulbank gegen Schürzen

Von Erwin Siebenborn

i Bevor die rohen Gnocchi in kochendes Wasser eintauchen, werden sie gerollt und in Stückchen geschnitten. Die Kinder bereiten gemeinsam ein leckeres Drei-Gänge-Menü zu. Foto: Erwin Siebenborn

„An die Schürzen, fertig, los“ hieß das Kommando beim Besuch des Kochbusses der Landeszentrale für Umweltaufklärung des Landes Rheinland-Pfalz in der Grundschule an der Niederburg in Kobern-Gondorf. Denn richtige Ernährung ist für Kinder genauso wichtig wie gutes Lernen und viel Bewegung.