Koblenz

Sexismusvorwürfe am Staatlichen Koblenz-Kolleg sind am Donnerstag, 3. September, im rheinland-pfälzischen Bildungsausschuss Thema. Schon am 21. Mai hatte die fraktionslose Abgeordnete Helga Lerch beantragt, dass sich der Ausschuss damit befasst. Jetzt ist vorgesehen, dass der Antrag in der nächsten Präsenzsitzung des Gremiums nach der Sommerpause behandelt wird, bestätigt ein Sprecher des Landtags auf Anfrage.