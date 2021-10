Eine 55-jährige Koblenzerin hat sich neulich verzweifelt an unsere Redaktion gewandt: „Ich bin vergangene Woche im Löhr-Center mit Moderna geimpft worden und muss in den kommenden fünf Tagen jemanden finden, der mich in drei Wochen zum zweiten Mal damit impft.“ Das Vakzin müsse mit Vorlauf bestellt werden. Deshalb die Eile.