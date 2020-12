Koblenz

Eigentlich sind es die kleinen, alltäglichen Ärgernisse, über die Marion Franzen berichten will. Es ist nichts Dramatisches passiert, es gab keinen Unfall. Aber es hätte was Dramatisches passieren können, es hätte mehr als einmal einen Unfall geben können. Denn Marion Franzen ist nahezu blind – und sie ist trotzdem sehr aktiv, geht viel raus, reist. Dabei werden ihr aber immer wieder Steine in den Weg gelegt – oft genug im ganz wörtlichen Sinn.