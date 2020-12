Koblenz/Costa Rica

Die Corona-Pandemie stellt nicht nur in Deutschland viele vor finanzielle Probleme: Gerade in ärmeren Ländern stürzt sie viele Menschen in eine existenzielle Krise. In Costa Rica ist durch das Ausbleiben der Touristen ein Großteil der Einnahmequellen weggefallen. Eine Koblenzerin hat deswegen ein Hilfsprojekt gestartet, um dazu beizutragen, dass die Ernährung der Bevölkerung sichergestellt wird.