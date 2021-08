Die möglichen Auswirkungen des Klimawandels sind in diesem Jahr besonders nah gerückt. Dieser soll zu mehr Wetterextremen und ungewöhnlicher Hitze führen – und was Starkregen und Waldbrände anrichten können, haben die Menschen im Ahrtal beziehungsweise in Südeuropa in diesem Sommer leidvoll erfahren. Das Thema ist jedenfalls sehr präsent, und ein Koblenzer Verein will zumindest im Kleinen dazu beitragen, dass die Menschen selbst aktiv werden.