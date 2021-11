Die Aufbauarbeiten beginnen am Mittwoch: Nach einem Winter ganz ohne Weihnachtsmarkt können nun wieder Buden aufgestellt und Lichtergirlanden aufgehängt werden. In zweieinhalb Wochen wird der Weihnachtsmarkt in Koblenz eröffnet, am Freitag, 19. November. Zumindest sind so die festen Pläne.