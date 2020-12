Koblenz

Nach sieben Wochen Zwangspause ist am Montag der zweite Schwung an Schülern wieder in den schulischen Lernalltag gestartet – unter besonderen räumlichen und hygienischen Bedingungen. Erstmals öffnen auch wieder die Grundschulen im Land für die vierten Klassen ihre Türen. So ist auch die Hälfte der 823 Viertklässler in Koblenz dabei. Die Klassengruppen wurden gesplittet, sodass im Unterrichtsraum jeweils nur die Hälfte der Jungen und Mädchen sitzt. Damit kann der Corona-Sicherheits-Abstand zwischen ihnen gewahrt werden. Nächste Woche wechseln die aktuellen Schulbesucher in den Heimunterricht und die anderen sind dran. Schule im Corona-Modus.