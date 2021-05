Das Handwerk in der Region trauert um einen engagierten und streitbaren Unternehmer: Detlef Börner ist am 23. April nach schwerer Krankheit verstorben. Er wurde 63 Jahre alt. Der Diplom-Ingenieur, der einen Familienbetrieb in dritter Generation führte, ist vor allem durch seinen unermüdlichen Einsatz für Qualitätssicherung im Fliesenlegerhandwerk überregional bekannt gewesen.