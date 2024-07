Plus Koblenz

Koblenzer Ufer-Bar: Pop-up-Biergarten als eine Art Versuchsreihe

i Ein Glas Wein auf den Rheinwiesen: Noch bis in den Oktober hinein hat die Ufer-Bar bei schönem Wetter oberhalb der Schlossstufen geöffnet. Das Konzept gab es bereits im vergangenen Jahr, aber es ist nun erheblich ausgeweitet worden. Wie der Bier- oder Weingarten genau ausgestaltet wird, ist den jeweils zuständigen Gastronomen überlassen. Foto: Doris Schneider

Da sitzen Fahrradtouristen, die sich verfahren haben, ein paar Kollegen, die nach der Arbeit ein Glas zusammen trinken wollen, ein junges Paar in Liegestühlen, während das Kleinkind in der Nähe spielt: Die Ufer-Bar zwischen Schloss und Rhein ist ein beliebter Treffpunkt. In diesem Jahr ist das Angebot erheblich ausgeweitet worden, berichtet Marketing-Leiter Jan Moryson von der Koblenz-Touristik. Und vielleicht wird aus dem Provisorium ja irgendwann auch eine feste Einrichtung.