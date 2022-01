Zum Glück ist der Schängel gerade in den Winterferien und spuckt nicht, sonst würde vermutlich mancher glühwein-selige Besucher des Weihnachtsmarktes von seiner Fontäne getroffen. Dass er im Moment nicht spuckt, ist also in Ordnung. Sein Aussehen aber bemängelt ein Koblenzer – und steht mit seiner Meinung nicht allein da.