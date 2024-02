Plus Koblenz Koblenzer Trio Untermstern spielt Musik zum Innehalten: Von kleinen Geschichten und großen Gefühlen Die kleine Altstadtgasse „Unterm Stern“ in Koblenz ist Namensgeber eines neuen Singer-Songwriter-Trios, das gerade das erste Album auf den gängigen Streamingdiensten veröffentlicht hat. Untermstern erzählen Alltagsgeschichten, von großen Gefühlen, kleinen Fluchten und mehr – sensible Musik zum Hinhören. Von Stefan Lieser

Schon 16 Konzerte haben Tim Käfer, Sophie Hallschmid und Andy Schieler in den vergangenen drei Jahren in und um Koblenz sowie in Thüringen und Brandenburg gespielt – Andy Schieler stammt aus dem sächsischen Oschatz und war jahrelang als Liedermacher in den ostdeutschen Bundesländern unterwegs. Jetzt ist ihr erstes Album „Schönste ...