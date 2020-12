Koblenz

Das Coronavirus bringt viele Menschen an ihre Grenzen – manche von ihnen auch psychisch. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Nicht wenige haben Angst vor einer Erkrankung, sie fürchten den finanziellen Ruin, leiden unter Einsamkeit. Dazu kommen die zahlreichen Einschränkungen in diesem Jahr, der Wegfall lieb gewordener Dinge, die Ungewissheit mit Blick auf das Weihnachtsfest. Auch Psychotherapeuten in Koblenz merken, dass das Virus und der Lockdown für viele ein Problem bedeutet – vor allem jetzt, in der dunklen Jahreszeit.