Koblenzer Themen stehen im Mittelpunkt: Jugendratsarbeit funktioniert auch in der Pandemie

Von Anfang an stand die Arbeit des aktuell gewählten Jugendrats unter dem Zeichen der Pandemie: Die Kreuzchen konnten nicht wie sonst in Wahlkabinen in den Schulen gemacht werden, sondern mussten im November 2020 als Briefwahl organisiert werden. Entsprechend war die Wahlbeteiligung geringer als sonst, wenn oft Lehrer die Beteiligung ihrer Klasse während der Schulzeit ermöglichen. Und dennoch: Der amtierende Jugendrat arbeitet unverdrossen, wie eine Zoom-Konferenz der RZ mit Teilnehmern der AG Öffentlichkeits- und Pressearbeit zeigt.