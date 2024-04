Plus Koblenz

Koblenzer Südallee: Anwohner klagen über Probleme und backen Kuchen für hilfsbereite Bauarbeiter

Von Kim Fauss

i Die Gräben sind zwar jetzt nicht mehr vor den Häusern, aber mit der Baustelle werden Anwohner der Südallee noch lange leben müssen – und wenn in dem Bereich zwischen Rizzastraße und Friedrich-Ebert-Ring alles fertig ist, die nächsten. Vor allem im Dunkeln ist es gefährlich, sagen Vorstädter. Foto: Kim Fauss

Die Südallee erinnert stellenweise aktuell eher an ein Schlammfeld: Der Asphalt wurde aufgerissen, tiefe Gräben zogen sich zeitweise an den Wohnhäusern vorbei, und die Anwohner blicken aus ihren Wohnungen heraus auf Bagger, Walzen und Unmengen an Baumaterialien. Welche Schwierigkeiten sich aus diesem Zustand für Anwohner ergeben und warum die Arbeiter auf der Baustelle trotzdem viele Fans haben, erklärt ein Bewohner der RZ.