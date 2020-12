Koblenz

Ein erstes Stück Normalität kehrt zurück: Die Stadtverwaltung Koblenz vermeldet am Freitagabend in einer Mitteilung sowie über ihre Facebookseite, dass die Busse schon bald wieder nach Normalfahrplan unterwegs sein werden. Ab Mittwoch, 22. April, passen die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH (Koveb) ihr Fahrplanangebot damit an die schrittweisen Lockerungen der Beschränkungen an. Dazu gehört auch die teilweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs und die damit verbundene gestiegene Fahrgast-Nachfrage, heißt es in den Mitteilungen.