Plus Rübenach

Koblenzer Stadtteile wählen ihre Ortsvorsteher: Zwei Rübenacher wollen ihre Heimat voranbringen

i Thomas Roos (CDU) und Sarah Lipinski-Wasilewski stehen vor den blauen Containern, in denen vorübergehend ein Jugendtreff installiert werden soll. Die Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit halten beide für eines der wichtigsten Themen in Rübenach. Foto: Matthias Kolk

Sie sind zusammen in den Kindergarten gegangen, jetzt treten sie gegeneinander bei der Ortsvorsteherwahl in Rübenach an: Thomas Roos (CDU) und Sarah Lipinski-Wasilewski stehen am 9. Juni für die Einwohner des Stadtteils an der A48 zur Wahl. Nach fünf Jahren im Amt würde Roos gerne als Ortschef weitermachen, Lipinski-Wasilewski dagegen hofft, ihn ablösen zu können. Im Doppelinterview mit der RZ sagen die beiden, welche Projekte sie nach einer möglichen (Wieder)Wahl angehen wollen.