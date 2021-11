Koblenzer Stadtrat diskutiert: Wie lässt sich mehr Wohnraum für sozial Schwächere schaffen?

237 Wohnungen wurden im vergangenen Jahr in Koblenz fertiggestellt. Dies waren 60 Wohnungen weniger als 2019 und sieben weniger als 2018, allerdings mehr als im Zeitraum zwischen 2015 und 2018. Dennoch liegt Koblenz, verglichen mit anderen Städten und Landkreisen in Rheinland-Pfalz, weiterhin im hinteren Drittel bei Neubauwohnungen. Und dies ist auch keine Überraschung, denn schon seit Jahren wird über einen angespannten Wohnungsmarkt in der Stadt geklagt, besonders was Wohnungen mit einem sozial verträglichen Mietpreis betrifft.