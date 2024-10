Plus Koblenz

Koblenzer Stadtrat ändert Abrechnungsmodus in der Südallee: Mehr Leute zahlen jetzt kleinere Beträge

i Der erste Abschnitt der umgestalteten Südallee zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Rizzastraße ist seit wenigen Wochen freigegeben. Fotos: Sascha Ditscher Foto: Sascha Ditscher

Das Millionenprojekt Südallee wird über die wiederkehrenden Ausbaubeiträge abgerechnet. Das hat der Stadtrat mehrheitlich so beschlossen. Für eine Bürgerinitiative ist damit ihr Ziel erreicht. Denn Hausbesitzer in der Straße müssen jetzt deutlich weniger zahlen, als ursprünglich geplant war. Für andere Hausbesitzer in Koblenz bedeutet diese Nachricht allerdings: Sie müssen sich nun doch an Kosten in Millionenhöhe beteiligen. Kritische Töne am Vorgehen der Verwaltung bleiben daher nicht aus.