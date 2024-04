Plus Koblenz Koblenzer Sozialarbeiter geht in Ruhestand: Ein Anwalt für die, die keine Lobby haben Von Doris Schneider i Markus Fröhlich sieht man an, dass er durchaus schweren Herzens geht – die Arbeit mit wohnungslosen Menschen in der Neustadt 20 war für ihn immer mehr als ein Job. Aber er ist überzeugt, dass das Team der Caritas auch weiterhin sehr gute Arbeit machen wird. Foto: Doris Schneider Viele schauen über Wohnungslose hinweg, auf sie herab. Markus Fröhlich hat immer genau hingeschaut. Auf jeden und jede Einzelne. Lesezeit: 3 Minuten

Viele hat er kennengelernt in den 27 Jahren, die er in der Caritas-Wohnungslosenberatungsstelle in der Koblenzer Neustadt 20 gearbeitet hat. Nun geht Fröhlich in Altersteilzeit, und eigentlich will er auch gar keinen Text in der Rhein-Zeitung dazu haben. Seine Zustimmung zum Treffen gibt er nur, weil es ums Thema gehen ...