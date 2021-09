Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat mit Beginn des neuen Schuljahrs auch Auswirkungen auf den laufenden Schulbetrieb in Koblenz. Aktuell werden 465 Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Ahrweiler in Koblenz unterrichtet – 369 an der BBS Wirtschaft (Berufsschulklassen Wirtschaft und Verwaltung) und 96 an der Julius-Wegeler-Schule (Berufsschulklassen des Hotel-/Gaststätten- und Nahrungsgewerbes und des Frisörhandwerks).