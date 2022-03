Während sich die Schulen in der Region vor Kurzem noch Gedanken machten, wie sie mit ihren Schülern über den Krieg in der Ukraine sprechen können (wir berichteten), spüren sie nun unmittelbar die Folgen des Konflikts. Denn eine RZ-Umfrage hat ergeben: Alle fünf angefragten Schulen in Koblenz und im Landkreis Mayen-Koblenz haben bereits Kinder und Jugendliche aufgenommen. Doch die Integration birgt Schwierigkeiten.