Ihr Symbol ist der Uhu, die Mitglieder geben sich ungewöhnliche Namen, der Mittelpunkt ihres „Reychs“ ist die „Burg“ in der Pallottinerkapelle in Ehrenbreitstein, und ihre Traditionen reichen weit in das 19. Jahrhundert zurück: Nicht Eingeweihte gibt die Vereinigung Schlaraffia so manches Rätsel auf.