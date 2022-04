Etwa 13 Prozent aller, die an Corona erkranken, leiden unter einem Long- oder Post-Covid-Syndrom. Auch in Koblenz und der Region sind etliche Fälle bekannt. Was diese Menschen erleben, und wie ihnen geholfen werden kann, das wollten wir von dem Koblenzer Reha-Mediziner Dr. Bernhard Kügelgen wissen.