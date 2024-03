Plus Koblenz

Koblenzer Psychologe hilft Menschen mit ADHS: Wenn das Gehirn anders tickt

i Ein einziges Durcheinander im Kopf: Viele von ADHS Betroffene wissen selbst nicht, was mit ihnen los ist. Foto: BillionPhotos.com - stock.adobe.

Immer wieder hat Psychologe Jörg Dreher Menschen in seiner Praxis in der Koblenzer Roonstraße sitzen, die weinen. Aus Überforderung, weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben in den Griff bekommen sollen, nicht der Norm entsprechen. Aber manche weinen auch aus Freude, weil ihre Probleme, mit denen sie ihr Leben lang kämpfen, endlich einen Namen bekommen.