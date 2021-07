Der Koblenzer Impfkoordinator Olav Kullak ist zurzeit ein gefragter Mann, nicht nur in Koblenz und in Ahrweiler, sondern auch überregional. Kullak wurde beauftragt, das Impfen in Ahrweiler zu koordinieren, weil der dort Zuständige selbst betroffen ist und die Infrastruktur wegen des Stromausfalls nicht mehr vorhanden ist. Sogar ausländische Fernsehsender wie CNN bitten den Koblenzer im Flutgebiet vor die Kameras, auch ein schwedischer Sender war dabei.