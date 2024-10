Plus Koblenz Koblenzer organisieren Fest der Demokratie: „Demonstrieren allein reicht nicht“ Von Katrin Steinert i An einem Tisch sitzen und gemeinsame Sache machen: Jan Buchbender (von links), Manfred Beuth und Klaus Haars engagieren sich für die Menschen in Koblenz und für ein demokratisches Miteinander. Foto: Katrin Steinert Gesellschaft funktioniert nur, wenn Menschen sich um einander kümmern und sich ehrenamtlich engagieren – davon sind diese drei Männer überzeugt, die wir getroffen haben. Jan Buchbender, Manfred Beuth und Klaus Haars gehören zu einem achtköpfigen Team aus Bürgern, die sich für den Zusammenhalt in Koblenz engagieren und deshalb auch ein Fest der Demokratie auf die Beine stellen. Lesezeit: 6 Minuten

Unsere Zeitung wollte wissen, was diese Menschen bewegt, und hat sich mit drei Vertretern über den Wert der Demokratie und die Idee zum Fest unterhalten. Dieses wird am 19. Oktober von 13 bis 19 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle veranstaltet. Der 68-jährige Klaus Haars ist Sprecher von Amnesty international in Koblenz, Jan ...