Koblenz

Koblenzer Oberbürgermeister in häuslicher Isolation: Langner spricht von Vorsichtsmaßnahme

Der Oberbürgermeister befindet sich zurzeit in häuslicher Isolation. Dabei handelt es sich – in Absprache mit dem Gesundheitsamt – um eine reine Vorsichtsmaßnahme, um Personen in sensiblen Bereichen, z.B. im Verwaltungsstab, nicht unnötig zu gefährden. Eine weitere Klärung folgt.