Koblenz

Karneval bedeutet Nähe, Gemeinschaft und Miteinander: In Corona-Zeiten ist dieser „Dreiklang“ jedoch ein schwieriges Unterfangen. Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) will es dennoch versuchen: Die Karnevalssession 2020/21 am Eck soll, wie der Vorstand in einer Pressekonferenz am Montagabend im Rheinischen Fastnachtsmuseum betonte, stattfinden. Allerdings mit Veränderungen, in einer etwas abgespeckten Version.