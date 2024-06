Plus Koblenz

Koblenzer Mozartbrücke: Bald sind alle Wege wieder offen

i Ein paar Tage lang war sie offen, nun ist die Mozartbrücke wieder gesperrt, weil beispielsweise noch das Geländer fehlt. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis die Bauarbeiten beendet sind, die laut Pressestelle der Stadt mit Rodungsarbeiten im Februar 2023 begonnen haben. Foto: Doris Schneider/dos

In den vergangenen Tagen sind schon wieder Fußgänger und Radfahrer auf der Mozartbrücke unterwegs gewesen und so vom „Festland“ aufs Oberwerth gelangt. Doch nun ist die Verbindung wieder geschlossen. Aber es ist eine Frage der Zeit: Die Arbeiten werden in absehbarer Zeit erledigt sein – wenn auch nicht alle.