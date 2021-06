Die Mendelssohn-Allee in Horchheim ist gemeinsam mit dem Stadtwald das Erste in Koblenz, was man sieht, wenn man mit dem Schiff ankommt. Die 14 Radfahrer, die am Sonntagnachmittag im Mendelssohnpark eintrafen, haben zu dieser Allee sogar einen besonderen Bezug. Sie treten seit dem 1. Juni fleißig in die Pedale, um etwas zum Schutz von Alleen beizutragen.