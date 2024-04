Koblenzer Marktwochenende: Frühlingszauber im Sonnenschein

Unter blauem Himmel konnten die Besucher des Koblenzer Frühlingszaubers am Wochenende auf den Plätzen der Innenstadt von Stand zu Stand schlendern.

Anzeige

Regionale Aussteller haben ihre Produkte beim Frühlingszauber, dem diesjährigen Marktwochenende präsentiert. „Das Wetter war dieses Jahr besonders auf unserer Seite. Gerade der Münzplatz war durch den Genuss- und Feinkostmarkt und die vielen Sitzmöglichkeiten so belebt wie schon lange nicht mehr. Aber auch auf den anderen Plätzen der Koblenzer Innenstadt schlenderten Besucher von Stand zu Stand und ließen es sich gut gehen“, resümiert Sarah Herdam, Projektmanagerin der Koblenz-Stadtmarketing GmbH.

Attraktive Angebote und Livemusik

So fanden die Besucher einen Kreativmarkt am Plan, eine Teppichbühne für Kunstschaffende an der Liebfrauenkirche, einen Blumen- und Textilmarkt auf dem Jesuitenplatz, eine Sekt- und Weinbar mit Livemusik auf dem Willi-Hörter-Platz sowie eine Autoausstellung und ein buntes Familien- und Kinderprogramm auf dem Zentralplatz. r