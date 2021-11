Kein Feuerwerk an Rhein in Flammen, keine Knallerei in der Koblenzer Innenstadt an Silvester: Diesen (erneuten) Vorstoß unternahmen die Fraktionen von Grünen, SPD und Linken in der Sitzung des Koblenzer Stadtrats am Donnerstag. Die Reaktionen darauf: teils heftig und vorhersehbar.